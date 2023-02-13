Mansur Yavaş'tan İGA'ya sert tepki: 'Bunlar ayıp şeyler'

Mansur Yavaş'tan İGA'ya sert tepki: 'Bunlar ayıp şeyler'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay Havalimanı'nın pist onarımı konusunda İstanbul Grand Airport'un (İGA) sosyal medyada paylaştığı 'onarım' videosuna tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremde hasar gören Hatay Havalimanı pistinin onarılmasının ardından ortaya çıkan tartışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk olan Yavaş, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın (İstanbul Grand Airport) yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Yavaş, ABB ekiplerinin pistteki hafriyatı kaldırdığını belirterek, “Biz orada işe başladığımızda İGA’nın veya başka bir kuruluşun iş makinesi yoktu. İGA tweet attı, bizim belediyenin logoları yok. Görünmeyecek şekilde uzaktan çekiyorlar. Bunlar ayıp şeyler” dedi.

Kaynak: milligazete.com.tr

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