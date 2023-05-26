Mansur Yavaş’tan Sinan Oğan’a: “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Makam Talebiniz Oldu"

Mansur Yavaş’tan Sinan Oğan’a: “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Makam Talebiniz Oldu"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı” diyen Sinan Oğan’a, “Hayır Sinan Oğan bey, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan makam talebiniz oldu. Hem de ‘Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem’ dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık” yanıtını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir talebim olmadı” diyen Sinan Oğan’a, “Hayır Sinan Oğan bey, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan makam talebiniz oldu. Hem de ‘Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem’ dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık” yanıtını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Oğan’ın TRT’de yaptığı “Kemal Kılıçdaroğlu’ndan hiçbir talebim olmadı. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı” açıklamasını eleştirdi. Oğan’ın sözlerine ilişkin Twitter mesajını alıntılayan Yavaş, bugün şu açıklamayı yaptı:

“Hayır Sinan Oğan bey, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan makam talebiniz oldu. Hem de ‘Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem’ dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum.”

Anka Haber Ajansı

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