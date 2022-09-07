Manzara İzlerken Falezlerden Düştü

Manzara İzlerken Falezlerden Düştü

ANTALYA'da Yasin Kayhan (30), manzara izlemek için gittiği 30 metre yüksekliğindeki falezlerden düşüp yaralandı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Yasin Kayhan (30), manzara izlemek için gittiği 30 metre yüksekliğindeki falezlerden düşüp yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan Kayhan, deniz polisi ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye götürüldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Yasin Kayhan, sabah erken saatlerde manzara izlemek için falezlere gitti. Kayhan, denizi izlerken dengesini kaybedip 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Kayhan'ın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kayhan'ın düştüğü yere ulaşıp ilk müdahaleyi yaptı.

Kayhan falezlerden çıkarılamayınca deniz polisinden destek istendi. Ekipler tarafından kaşık sedyeye alınan Kayhan, kıyıya yaklaşan deniz polisi botuna alındı. Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarılan Kayhan, ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Manzara İzlerken Falezlerden Düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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