Marangoz Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Marangoz Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Subaşı Mahallesi Girgin Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası atölyede hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Marangoz Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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