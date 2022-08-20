Mardin'de De Katliam Gibi Kaza: 8 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var (1)

Mardin'de De Katliam Gibi Kaza: 8 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var (1)

MARDİN'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı.

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. İlçede akarşakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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