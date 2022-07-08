Mardin'de Irak Plakalı Cip, Tarlaya Uçtu: 4 Yaralı

Mardin'de Irak Plakalı Cip, Tarlaya Uçtu: 4 Yaralı

MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan, Irak plakalı cipin tarlaya yuvarlandığı kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ahmet AKKUŞ/ MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan, Irak plakalı cipin tarlaya yuvarlandığı kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Nusaybin ilçesi Yolbilen Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan, Irak plakalı cip, tarlaya yuvarlandı. Kazada cipte bulunan 4 kişi, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla cipten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (DHA)

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Mardin'de Irak Plakalı Cip, Tarlaya Uçtu: 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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