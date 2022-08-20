Mardin'de Katliam Gibi Kaza: 16 Ölü, 29 Yaralı (3)

BOZDAĞ: DERİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR

Adalet Bakanı Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazası sebebiyle Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığını duyurdu. Bozdağ paylaşımında, "Mardin Derik ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. (DHA)

ANKARA, (DHA)-

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı