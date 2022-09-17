Mardin’de Taşlı- Sopalı Kavga: 7 Yaralı

Mardin’de Taşlı- Sopalı Kavga: 7 Yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 7 kişi yaralandı.

Ahmet AKKUŞ/ MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 7 kişi yaralandı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde, Kızıltepe ilçesine bağlı Ersoylu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavgaya karışanların belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Mardin’de Taşlı- Sopalı Kavga: 7 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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