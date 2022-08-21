Mardin'deki Kazada Şehit Olan Polis, Çanakkale'de Son Yolculuğa Uğurlandı

Burak GEZEN- İpek YAVAŞ/ EZİNE (Çanakkale), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde, 20 kişinin öldüğü ve 26 kişinin yaralandığı TIR kazasında şehit olan polis memuru Yahya Ergin'in (33) cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesinde toprağa verildi. Şehidin eşi Ebru Ergin, cenazeye polis yeleği giyerek katıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde, dün freni boşalan gübre yüklü TIR, 2 araca çarparak devrildi. Kazada yaralananlara yardım etmek isteyenlerin üzerine kısa süre sonra başka gübre yüklü TIR daldı. Kazada 20 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi de yaralandı. Kazada şehit olan polis memuru Yahya Ergin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Mardin'deki törenin ardından uçakla Çanakkale Havalimanı'na getirildi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinden 1 hafta önce Mardin'e tayin olduğu öğrenilen şehit polisin protokol tarafından karşılanan cenazesi, ardından Ezine ilçesine bağlı Arasanlı köyündeki babaevine götürülerek, helallik alındı. Şehit polis için daha sonra köy meydanındaki Arasanlı Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Rebiye Ünüvar, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile çevre ilçe ve beldelerin belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

EŞİ POLİS YELEĞİYLE UĞURLADI

Şehidin eşi Ebru Ergin ve annesi Ayfer Ergin, Yahya Ergin'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin polis yeleği giyen eşi Ebru Ergin, "Ne olur çık gel, ne olur gitme. Seni öyle mi uğurladım dün?" diyerek, gözyaşı döktü.

Şehidin ağabeyleri, Arasanlı köyü muhtarı Ersin Ergin ile Zeki Ergin de taziyeleri kabul etti. Şehit polis Yahya Ergin'in 1 yaşındaki oğlu Yiğit Eymen ise yakınlarının kucağında tabutun başına getirildi. Şehit polis memuru Ergin'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı