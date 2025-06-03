Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye, 19 Mart Eylemi Nedeniyle Dava Açıldı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye, 19 Mart Eylemi Nedeniyle Dava Açıldı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında, 19 Mart’ta Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen protesto gösterisi nedeniyle dava açıldı.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan’ın da aralarında bulunduğu yedi kişi hakkında, 19 Mart’ta Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen protesto gösterisi nedeniyle dava açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapılmış; açıklamanın ardından partililer ve vatandaşlar Muğla Adliyesi’ne yürümüştü.

Adliye önünde yaşanan arbede sırasında polis müdahalede bulunmuş, biber gazı kullanılmıştı. Müdahaleden etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, polis barikatına yönelerek, "Belediye başkanıyım ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" diyerek tepki göstermişti.

"Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla dava açıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut ve CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan’ın da bulunduğu 7 kişi hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla dava açıldı.

Başkan Acar Ünlü'ye ayrıca "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", Nazım Şardoğan’a ise "kasten yaralama" suçlamaları yöneltildi.

İddianamede, göstericilerin adliyeye girişlerinin polis tarafından engellenmek istendiği, bu sırada çıkan arbedede polisin biber gazı kullandığı ve taraflar arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Marmaris Belediye Başkanı Ünlü’nün, polis memuru E.B.’ye yönelik olarak cadde üzerinde “Belediye Başkanıyım lan ben ahlaksız adam, ne sıkıyorsun” şeklinde bağırdığı ve kalkana eliyle vurduğu iddia edildi.

Davanın ilk duruşması, 10 Temmuz’da Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Anka Haber Ajansı

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