Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ankara’da

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Grup Toplantısı’na katıldı ve Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP 38. Kurultayı’nın ardından ilk kez yapılan grup toplantısına katıldı. CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, ilçe yöneticileri ile birlikte Ankara’ya giden Oktay, ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de ziyaret etti.

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla İl ve Marmaris ilçe yöneticileri, Muğla milletvekilleri ve Muğla’daki CHP’li belediye başkanları ile birlikte Genel Başkan Özel’i TBMM'deki makamında ziyaret eden Oktay, tebrik ederek Marmaris ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Oktay ve beraberindekiler daha sonra grup toplantısını izledi. Oktay, milletvekilleri ile de görüşerek istişarelerde bulundu.

Anka Haber Ajansı