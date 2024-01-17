Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan Chp Genel Başkanı Özel’e Ziyaret

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret etti. Ziyarette CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir de Başkan Mehmet Oktay’a eşlik etti.

Görüşmede Başkan Mehmet Oktay, yapımında sona gelinen yeni belediye binası ve diğer projelerle ilgili bilgi vererek Genel Başkan Özel’i Marmaris’e davet etti.

"EL BİRLİĞİ İLE SIKINTILARI ATLATTIK"

Marmaris’e modern, konforlu ve tüm birimlerin bir arada olacağı bir belediye binası kazandırdıklarını söyleyen Başkan Oktay, “Bir yıl gibi kısa bir sürede tamamladığımız binamız çok yakında halkımızın hizmetinde olacak” diye konuştu. Başkan Oktay; pandemi, yangın, sel dönemi yapılan çalışmaları da aktararak “Marmaris belki de hiçbir ilçenin yaşamadığı felaketler yaşadı. Pandemi, 2021 ve 2022 yaz aylarında günlerce süren yangın felaketleri ve geçtiğimiz yaz da meydana gelen yangınlar 18 bin hektardan fazla ormanımızı kül etti. Yangının ardından tonlarca orman toprağının yerleşim yerlerine aktığı seller meydana geldi. Çok zorluk yaşadık ama tüm bu sorunların altından halkımızdan aldığımız güçle, onlarla el ele vererek kalkmayı başardık. Marmaris’i geleceğe hazırlamak için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜRKİYE’NİN AYDINLIK YÜZÜ

Marmaris’e gelmekten mutluluk duyacağını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Marmaris’in dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirterek, “Marmaris’i ve çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Ülkemizin aydınlık yüzü Marmaris’e ve değerli vatandaşlarımıza sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum” diye konuştu.

Ziyarette Başkan Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 ilkesini temsil eden ‘İlkeler Terazi’si hediye etti.

Anka Haber Ajansı