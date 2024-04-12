Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Partililerle Bayramlaştı

CHP İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma törenine katılan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, seçim dönemindeki özverili çalışmalardan dolayı partililere teşekkür etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir’in ev sahipliğindeki bayramlaşmaya, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Cumhur Uzun ve çok sayıda partili katıldı.

Burada partililere seslenen Başkan Acar Ünlü, “Seçim döneminde tüm partililerimiz özverili bir biçimde çalıştı. Aldığımız başarının mimar, gece gündüz demeden gayretle çalışan yol arkadaşlarımız oldu. Marmaris’te aldığımız başarı için en başta tüm yol arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Birliğimizin, dirliğimizin ve başarılarımızın daim olması temennisiyle tüm partililerimizin bayramını bir kez daha kutluyor, aydınlık günler diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından partililer toplu fotoğraf çektirdi.

Anka Haber Ajansı