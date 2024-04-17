Marmaris Belediye Başkanı Ünlü’den, Özgür Özel’e Ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Hem halkımıza hem de sizlere söz verdiğimiz gibi, Marmaris’i hak ettiği yere getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Hem halkımıza hem de sizlere söz verdiğimiz gibi, Marmaris’i hak ettiği yere getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız” dedi.

CHP’li Belediye Başkanları ile Anıtkabir’i ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ardından TBMM’ye geçerek CHP Grup Toplantısı’na katıldı. Toplantı sonrası Başkan Ünlü, CHP lideri Özgür Özel’i makamında ziyaret etti.

Ünlü, seçim döneminde verdiği destek dolayısıyla Özel’e teşekkür ederek, kendisini Marmaris’e davet etti. Ziyarette Başkan Ünlü’ye Belediye Meclis üyeleri Ahmet İnoğlu, İlkay Şimşek, Erdem Karaosmanoğlu ve yedek Meclis üyesi Gülşah Kılınçkaya eşlik etti.

Ünlü, ziyarette şunları söyledi:

“Siz değerli Genel Başkan'ımıza Marmaris halkının selam ve sevgilerini iletiyorum. Sizlerin de desteği ile 31 Mart seçimlerinden başarıyla çıktık. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi ‘İşimiz gücümüz Marmaris’ diyerek kolları sıvayıp; daha güçlü, daha şeffaf ve daha başarılı bir Marmaris için çalışmalara başladık. Hem halkımıza hem de sizlere söz verdiğimiz gibi, Marmaris’i hak ettiği yere getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Desteğiniz için bir kez daha teşekkür ediyor, en kısa sürede sizleri Marmaris’te ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek istiyorum.”

Anka Haber Ajansı