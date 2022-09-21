Marmaris'te Orman Yangını (6)

VALİ TAVLI: MÜCADELEMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin karadan müdahalesi yoğun şekilde devam ediyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Marmaris'te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz sahada. Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyor" dedi. (DHA)

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı