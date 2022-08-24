Marmaris'te Sürat Teknesi Alev Alev Yandı

Marmaris'te Sürat Teknesi Alev Alev Yandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde iskelede demirli bulunan sürat teknesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tuba GÜRSES/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde iskelede demirli bulunan sürat teknesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında Karacasöğüt Mahallesi'ndeki bir iskelede çıktı. İddiaya göre, iskelede demirli bulanan bir sürat teknesinden alevler yükseldiği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, koordineli bir şekilde çalışarak yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken tekne kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Marmaris'te Sürat Teknesi Alev Alev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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