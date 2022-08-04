Marmaris'te Sürat Teknesi İle Tekne Dolmuş Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı (2)- Yeniden

Cavit AKGÜN - Tuğba GÜRSES / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tekne dolmuş ile su sporları sürat teknesinin çarpıştığı kazada İngiliz kadın turist hayatını kaybeti, 5 kişi de yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Marmaris'in Uzunyalı mevkindeki 5 yıldızlı bir otelin önünde meydana geldi. Su sporlarına ait sürat teknesi ile Marmaris- Turunç seferi yapan Tamer Altındağ'ın (22) kullandığı tekne dolmuşun çarpıştı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürat teknesinde bulunan İngiliz kadın turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, tekne dolmuşu kullanan Tamer Altındağ ile Mırvat Jakmara (43), Lush Elin (21), Peter Jordin (40) ve Clein Svetiellu (19) ise yaralandı. Yaralılardan 2'si Marmaris Devlet Hastanesi, diğer 3'ü ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Savcının incelemesinin ardından ölen turistin cansız bedeni ise Sahil Güvenlik ekibi tarafından karaya çıkartılıp, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sahil Güvenlik kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı