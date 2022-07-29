Marmaris'te Yerleşim Yeri Yakınında Orman Yangını

Marmaris'te Yerleşim Yeri Yakınında Orman Yangını

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede, orman yangını çıktı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,(DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede, orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bölgedeki çalışmalar sürdürülürken, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği görüldü. (DHA)

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Marmaris'te Yerleşim Yeri Yakınında Orman Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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