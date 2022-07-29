Marmaris'te Yerleşim Yeri Yakınında Orman Yangını (4)

Marmaris'te Yerleşim Yeri Yakınında Orman Yangını (4)

Marmaris Belediye Başkan Vekili Hasan Yaylalı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'na bağlı uygulama otelinin arkasındaki bir ağacın dalının kırılarak...

ELETRİK TELLERİ ÜZERİNE DÜŞEN AĞAÇ DALI YANGINA NEDEN OLMUŞ

Marmaris Belediye Başkan Vekili Hasan Yaylalı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'na bağlı uygulama otelinin arkasındaki bir ağacın dalının kırılarak ellerinin üzerine düşmesi sonucu çıktığını belirlendiğini söyledi.

ALEVLER 3 OTOMOBİLE ZARAR VERDİ

Öte yandan, orman yangınında 2'si Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu bahçesinde, 1'i de yol kenarındaki 3 otomobil, alevlerin sıçraması sonucu hasar gördü. (DHA)

Tuğba GÜRSES/ MARMARİS (Muğla), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te Yerleşim Yeri Yakınında Orman Yangını (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Adana'da Otomobil Direğe Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Adana'da Otomobil Direğe Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı
'köyümde Üç Gün' Projesindeki Lise Öğrencileri, Klip Hazırladı
'köyümde Üç Gün' Projesindeki Lise Öğrencileri, Klip Hazırladı
Kız İsteme Dönüşü Kaza: Anne-oğul Öldü, 3 Yaralı
Kız İsteme Dönüşü Kaza: Anne-oğul Öldü, 3 Yaralı
Marmaris'te Yerleşim Yeri Yakınında Orman Yangını (2)
Marmaris'te Yerleşim Yeri Yakınında Orman Yangını (2)
Alevlerin Arasında Kalan Kaplumbağa, Son Anda Kurtarıldı
Alevlerin Arasında Kalan Kaplumbağa, Son Anda Kurtarıldı
Marmaris'te Yerleşim Yeri Yakınında Orman Yangını
Marmaris'te Yerleşim Yeri Yakınında Orman Yangını
Okulun Temizlik Görevlisini Öldürüp, Kendi Eşi İle Komşusunu Yaralayan Şüpheli Teslim Oldu (2)
Okulun Temizlik Görevlisini Öldürüp, Kendi Eşi İle Komşusunu Yaralayan Şüpheli Teslim Oldu (2)