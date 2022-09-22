Marmaris'teki Orman Yangını 19 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı (3)

Marmaris yangınının ardından yürütülen incelemeler sonucu bölgede arıcılık yapan ve gözaltına alınan M.Y.'ye (85) ait arı kovanlarının bulunduğu alan, DHA ekibi tarafından görüntülendi.

KOVANLARIN BULUNDUĞU ALAN GÖRÜNTÜLENDİ

Marmaris yangınının ardından yürütülen incelemeler sonucu bölgede arıcılık yapan ve gözaltına alınan M.Y.'ye (85) ait arı kovanlarının bulunduğu alan, DHA ekibi tarafından görüntülendi. Arıcı M.Y.'nin kovanların hemen önünde yaktığı közlerin, önce arı kovanlarını tutuşturduğu, kovanlardaki alevlerin de arkadaki ormana sıçradığı belirtildi. Kovanlardan 3'ünün de yandığı görüldü.

7 PERSONEL VE 2 KİŞİ, DUMANDAN ETKİLENDİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı da orman yangınından 7 personel ile 2 kişinin etkilendiğini açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 14 uçak, 36 helikopter, 398 araç ve 1597 personel ile sürdürülmektedir. Yangından 7 personel ve 2 vatandaş etkilenmiş olup, tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir" denildi.

YANGINDAN KAÇAN DOMUZLAR OTELE GİRDİ

Öte yandan yangından hayvanlar da etkilendi. Orman yangınından kaçan 7'si yavru 14 domuz, Yalancıboğaz'daki otelin sınırlarına girdi. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, domuzların beslenebilmesi için alana ekmek bıraktı. Domuzların otel bölgesinden ayrılmaması dikkat çekti.

Cavit AKGÜN- Davut CAN/ MUĞLA, (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı