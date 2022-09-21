Marmaris'teki Yangına Müdahaleye Giden Helikopter Denizli'de Düştü: 2 Ölü, 5 Yaralı (2)

İÇİŞLERİ: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken düşen helikoptere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Türk, 5 Rus, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun" denildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ayrıca, helikopterde Türk pilot Ömer Kaan Çakır, Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem, kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2'nci pilot Egor Turkov, mühendis Aleksandr Iakovlev, teknisyenler Alexey Volkov ve Georgıı Onuchin'in mürettebat olarak bulunduğu bildirildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı