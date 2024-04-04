Mazbatasını Alan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl: Gecikmiş Bir Mazbata Oldu Ama Gurur Duyuyoruz

Yerel seçimlerde en yakın rakibi AKP adayı Şadi Yazıcı'ya yüzde 12'ye yakın oy farkı atmasına rağmen mazbatasının geciktirilmesi tepkilere yol açın CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl saat 16:45 sıralarında mazbatasını aldı. Bingöl, mazbatasını aldıktan sonra ANKA'ya yaptığı açıklamada "Bu elbette gecikmiş bir mazbata oldu ama almış olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Haber: EDDA SÖNMEZ/Kamera: MEHMET ÇALPAR

Yerel seçimlerde en yakın rakibi AKP adayı Şadi Yazıcı'ya yüzde 12'ye yakın oy farkı atmasına rağmen mazbatasının geciktirilmesi tepkilere yol açın CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl saat 16:45 sıralarında mazbatasını aldı. Bingöl, mazbatasını aldıktan sonra ANKA'ya yaptığı açıklamada "Bu elbette gecikmiş bir mazbata oldu ama almış olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz" dedi.

CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl mazbatasını aldıktan sonra ANKA mikrofonuna şu açıklamayı yaptı:

"Bu elbette gecikmiş bir mazbata oldu ama mazbatayı almış olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Tuzlalılara yakışan bir belediyecilik anlayışıyla adil, hakkaniyetli, haddimizi bilerek, sadece işimizi yaparak, belediyecilik hizmetini yaparak çok güzel bir beş yıl geçireceğiz. Tuzlalıların verdiği bu yetkiyi, teveccühü çok doğru kullanıcaz. Çok sıkı çalışacağız. Onlar da bizimle gurur duyacaklar inşallah"

İtiraz sürecinde gözlerin çevrildiği Beykoz'da seçimi kazanan CHP'li Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in saat 18.00'de, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de yarın mazbatasını yarın alacağı öğrenildi.

Anka Haber Ajansı