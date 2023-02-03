Medyada transfer rüzgarı: Sözcü TV ve TV100'de sürpriz isimler

1 Mart'ta test yayınına başlayacak olan Sözcü TV, peş peşe yeni isimleri kadrosuna eklerken Öte yandan TV100'de de sürpriz görevlendirmeler yapıldı.

Gerçek Gündem sitesinde yer alan bilgilere göre; RTÜK’ten lisansını alan Sözcü TV, 1 Mart’ta test yayınına başlamaya hazırlanıyor. 15 Mart’ta yayın hayatına başlayacağı açıklanan Sözcü TV'de sürpriz isimlerle anlaşıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Gerçek Gündem, Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'nin başına getirildiğini yazmış ve kadroda netleşen isimleri paylaşmıştı.

BARBAROS ŞANSAL, MURAT MURATOĞLU VE TARIK IŞIK

Gerçek Gündem'in edindiği yeni bilgilere göre Sözcü TV'nin yeni transferleri arasında modacı Barbaros Şansal, Sözcü TV köşe yazarlarından Murat Muratoğlu ve muhabir Tarık Işık da yer aldı. Bunun yanında Sözcü TV ile anlaştığını daha önce duyurduğumuz Ümit Zileli'nin kanalda hafta sonu haberlerini sunacağı ve bir tarih programı yapacağı öğrenildi.

TV100'DE SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİKLER

Öte yandan TV100'de de bazı değişiklikler yaşandığı bildirildi. TV100 ekranlarında Eşit Ağırlık programını sunan Erdoğan Aktaş'ın kanalın Yayın Koordinatörü olarak atandığı öğrenildi. Nazmi Alayalı'nın ise kanalın satın alma müdürü olduğu bilgisi verildi.

HALK TV VE TELE1'E RAKİP OLACAK

Sözcü TV'nin Halk TV ve TELE1'e rakip olması bekleniyor. Her iki kanaldan ayrılan ünlü isimlerin de bu kanala geçmesi bekleniyor.

CAN ATAKLI PROGRAM YAPACAK MI?

TELE1'e veda ettikten sonra youtube üzerinden yayın yapan Can Ataklı'nın da Sözcü TV'de yer alacağı öne sürülüyor.