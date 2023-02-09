Megastar Tarkan'dan herkese örnek davranış! Deprem bölgesine 1 milyon TL'lik bağış yaptı

Megastar Tarkan'dan herkese örnek davranış! Deprem bölgesine 1 milyon TL'lik bağış yaptı

Şarkıcı ve söz yazarı Tarkan Tevetoğlu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremin ilk gününde AFAD'a 1 milyon TL'lik bağışta bulundu. İddiaya göre, şarkıcı Tarkan deprem bölgesinden etkilenen yerlere evler yaptırtmayı planlıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen iki ayrı deprem sonrası tüm ülke seferber oldu. Aralarında birçok ünlü ismin de yer aldığı bağışçılara Tarkan da katıldı.

Tarkan’ın da depremin yaşandığı ilk gün AFAD’a 1 milyon TL bağış ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, ayrıca yıkılan yerler içinde bir plan oluşturmuş. Şarkıcı, deprem bölgesine yeni evler yaptırmayı düşünüyor.

Kaynak: gercekgundem.com

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