Mehmet Ali Aybar, Ölümünün 28’inci Yılında Mezarı Başında Anıldı

Türkiye'de sosyalist hareketin önde gelen isimlerinden, 1971’de kapatılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri ve Sosyalist Devrim Partisi kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, ölümünün 28’inci yılında İstanbul’da bulunan Aşiyan Mezarlığı’nda anıldı. Kızı Güllü Aybar, “Bu sene seçimlerde solda küçük bir kıpırtı olduğu için ümitlendik. İyi bir şey olur, belki bir şey başlar falan diye ama maalesef gene hayal kırıklığı oldu” dedi. Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen de “Aybar, Türkiye’de büyük bir devrimin öncül

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Türkiye'de sosyalist hareketin önde gelen isimlerinden, 1971’de kapatılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri ve Sosyalist Devrim Partisi kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, ölümünün 28’inci yılında İstanbul’da bulunan Aşiyan Mezarlığı’nda anıldı. Kızı Güllü Aybar, “Bu sene seçimlerde solda küçük bir kıpırtı olduğu için ümitlendik. İyi bir şey olur, belki bir şey başlar falan diye ama maalesef gene hayal kırıklığı oldu” dedi. Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen de “Aybar, Türkiye’de büyük bir devrimin öncülüğünü yapmıştır” diye konuştu.

İstanbul’da 10 Temmuz 1995’te kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren, 1971’de kapatılan TİP lideri ve Sosyalist Devrim Partisi kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar için bugün anma düzenlendi. Aşiyan Mezarlığı’ndaki anmaya Aybar’ın kızı Güllü Aybar, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ile Aybar’ın sevenleri katıldı.

GÜLLÜ AYBAR: 1965’TEKİ YÜZDE 3,5 OY ORANINA BİLE YAKLAŞILAMADI MAALESEF

Güllü Aybar, ülkede 28 yıldır her yıl bir öncesinden daha kötü bir durumun yaşandığını söyledi. Aybar, şöyle konuştu:

“Gerçi bu sene seçimlerde işte solda küçük bir kıpırtı olduğu için ümitlendik. İyi bir şey olur, belki bir şey başlar falan diye ama maalesef gene hayal kırıklığı oldu. Bu seçim sırasında sol partilerden 65 seçimlerine çok göndermeler yapıldı ve o zamanki başarının, yani yüzde 3,5 oy ve 15 milletvekili çıkmasının hedef alındığı söylendi. Hatta o hedefin geçileceği söylendi ama maalesef olmadı. Türkiye İşçi Partisi’nin 1965’te aldığı oy yüzde 3,5. Yanına bile yaklaşılamadı maalesef. Gerçi o zaman işte milli bakiye sisteminden dolayı 15 milletvekili çıkmıştı ama oy oranı aynı oy oranı. O zaman Türkiye’de tabii televizyon sadece TRT 1 vardı. Basın, hiç sol basın yoktu ve en önemlisi sosyal medya yoktu. Ona rağmen alınan bu yüzde 3,5 oy çok büyük bir başarıdır. Ona yaklaşılmaması gene bizim büyük bir hayal kırıklığımız oldu. Diyorum ki keşke babam olsaydı. Bugün de Altan Öymen Beyefendi’nin bize katılması çok büyük bir onur ve sevinç oldu benim için. Kendisine de çok teşekkür ediyorum.”

ALTAN ÖYMEN: TÜRKİYE’DE BÜYÜK BİR DEVRİMİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPMIŞTIR

Aybar’ı sevgiyle, saygıyla ve şükranla andığını belirten Altan Öymen de şunları dile getirdi:

“Aybar, Türkiye’de büyük bir devrimin öncülüğünü yapmıştır. 1960’larda, 61 Anayasası’nın imkânlarının da geniş olmasının sonucu olarak ilk defa Türkiye’de bir sosyalist parti Meclis’e girmiştir, 15 milletvekiliyle. Yüzde 3,5 oyla, yani aldığı oya çok yakın bir oranda Meclis’te temsil edilmişti. O zaman milli bakiye sistemi diye bir sistem vardı. Türkiye’de yani böyle güneşler açılmış gibi bir durum olmuştu sola açık olanlar için. Çünkü, o vakte kadar sol hep böyle işte Sovyetler Birliği’ne ön yargılar var o sırada. Türkiye’den toprak talepleri var, onlar da dile getiriliyor ve bu çok etkili oldu Türkiye’de. 1960’lardan başlayarak işte o dönemde yayınlanan kitaplara bakın. Ne kadar tanınmış, yani okumasına fayda olan sol eser varsa hepsi Türkçeye çevrilmiştir. Nâzım Hikmet’in şiirlerinin yayılması mümkün değildi, fiili bir yasak vardı. Okuyanları ‘komünist’ falan deniyordu. Onların hepsi yayınlanmaya başladı. Yani demokratikleşme yolunda en önemli adımlardan biri oldu. Öteki partileri de bu etkiledi. CHP zaten yapısı gereği başlangıçtan beri solda sayılan bir siyasi partiydi. O da ‘Ben ortanın solundayım’ diye ilan etti kendini, batıdaki sosyal demokrat partileri de işaret ederek sonra Sosyalist Enternasyonal’e üye oldu zaten.

“BU DEVRİMİN İÇİNDE AYBAR’IN ÇOK BÜYÜK ROLÜ VAR”

Yani bu devrimin içinde bugün saygıyla, sevgiyle, şükranla andığımız Mehmet Ali Aybar’ın çok büyük rolü var. Kurduğu kadroda, başlangıçta bile gayet iyiydi. Meclis’te hücumlar olur, işte komünizmle mücadele dernekleri toplantılarını basar, öyle hadiseli zamanlar da geçti ama ondan sonra artık şimdi bakın. Tabii başka faktörlerin de etkisiyle dünya politikasındaki gelişmelerin de etkisiyle bugün sosyalist parti de olabiliyor, kurulabiliyor. Var zaten. Yenileri kuruluyor. Bu mesele, sol meselesi bir umacı olmaktan çıktı. Başka umacılar aranıyor, bulunuyor ve onları düşman addederek ve o düşmanı kullanarak politika yapılma alışılmış bir hâle geldi iktidar partisi için. Böyle bir dönemdeyiz ama bu dönemleri gene aşacağız inşallah. Türkiye aşacak tabii ve güzel günler göreceğiz.”

Anka Haber Ajansı