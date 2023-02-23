Mehmet Barlas'dan depremde kızını kaybeden Orhan Aydın'a 'sorumlu sizsiniz' suçlaması

Mehmet Barlas'dan depremde kızını kaybeden Orhan Aydın'a 'sorumlu sizsiniz' suçlaması

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın'ı suçladı. Barlas, 'Deprem pişkinleri' başlıklı yazısında, Orhan Aydın'ı hedef alarak 'sorumlu sizsiniz' dedi. Barlas'ın yazısı sosyal medyada tepki çekti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü “Deprem pişkinleri” başlıklı yazısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden, kentsel dönüşüme karşı çıktığını söylediği isimleri sorumlu tutmaya çalıştı.

Barlas, kızı Eylem Şafak Aydın’ı Hatay’da depremde kaybeden sanatçı Orhan Aydın’ı dahi hedef aldı.

“Sorumlu sizsiniz” diyen Mehmet Barlas, “Bugün deprem konusunda en fazla sesi çıkan TİP’li Barış Atay ve tiyatrocu Orhan Aydın da hasarlı binaların yenilenmesine karşı çıkanların başını çekmiş” ifadelerini kullandı.

Barlas’ın yazısı sosyal medyada tepki çekti.

Barlas’ın yazısının ilgili kısmı şöyle;

“Yıl 2019… CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bugün yerle bir olan meydanda kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlemiş. Miting meydanının çevresindeki evlerin hiçbiri bugün ayakta değil. Hakkını yemeyelim, Lütfü Savaş’a diğer sol örgütler de destek vermiş. Bugün deprem konusunda en fazla sesi çıkan TİP’li Barış Atay ve tiyatrocu Orhan Aydın da hasarlı binaların yenilenmesine karşı çıkanların başını çekmiş.”

Kaynak: gazetekolektif.com

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