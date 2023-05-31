Mehmet Emin Ekmen: Yemin Töreninde Her Milletvekili Kendi Partisi İle Anons Edilecek

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM’de; “Yemin töreninde her milletvekili kendi partisi ile anons edilecek” açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM’de; “Yemin töreninde her milletvekili kendi partisi ile anons edilecek” açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM’de; kaydını yaptırdı ve rozetini taktı. Ekmen, CHP’den istifa ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“İstifaya gerek yok. Çünkü seçim kanunu CHP listelerinden DEVA Partisi kimliği ile girmeye müsaade ediyor. Biz DEVA Partisi’nden hiçbir zaman ayrılmadık. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda DEVA Partisi üyeliğimiz devam ediyor. CHP listelerinden seçime girdik. CHP milletvekili olarak seçildik. Daha önce biz bir muvafakatname vermiştik. Bu muvafakatnameye benzer yeni bir belge düzenlendi. O belgeler de taktim edilecek. Dolayısıyla istifa değil, Seçim Kanunu’nun gereği olan birtakım prosedürler. Seçim kanunlarımız, bir parti üyesinin başka bir parti listesinden milletvekili seçilmesine izin veriyor. DEVA Partisi üyesi olarak CHP listesinden seçildik. DEVA Partisi üyeliğine hiçbir zaman son vermedik. Listeler verilmeden önce bir muvafakatname hazırladık. O muvafakatname şunu diyor, ‘Ben DEVA Partiliyim. CHP’nin benim ismimi YSK’ye bildirmesine izin veriyorum.’ Bugün de ben yine DEVA Partiliyim, CHP’nin listesinden ayrışmam için bir işlem dilekçesi var. Ama bu kesinlikle ismi istifa olan bir süreç değil.”

Ekmen, “Yemin töreninde her milletvekili kendi partisi ile anons edilecek” dedi.

Ekmen, TÜİK’in mayıs ayı enflasyonunda doğal gaz fiyatlarını hesaba katmamasını ise “Meşhur bir fıkradır. Lokantanın girişinde büyük bir tabela var. Yemeği siz yiyin, torunlarınız ödesin diye. Adam gider yemeğini güzelce yer. Çıkarken hesap gelir. ‘Ama torunlarım ödeyecekti’ deyince, ‘Bu dedenizin hesabıydı’ der. Öyle anlaşılıyor ki, bedava doğal gazı da özellikle emekçiler, memurlar ve işçiler ödeyecek. Bu enflasyon hesabının dışına çıkarıldığı için herkes doğal gaz faturası kadar enflasyon artışından mahrum kalacak… İstatistik oyununa tenezzül edilmesini yadırgatıcı buluyorum” diye yorumladı.

Anka Haber Ajansı