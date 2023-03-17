Mehmet Emin Nehrozoğlu Chp’ye Katıldı
Mardin’in önde gelen isimlerinden Mehmet Emin Nehrozoğlu, CHP’ye katıldı. Nehrozoğlu’na rozetini CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı taktı.
Mardin’in önde gelen isimlerinden Mehmet Emin Nehrozoğlu, CHP’ye katıldı. Nehrozoğlu’na rozetini CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı taktı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın kurduğu ve yönettiği Doğu Masası çalışmaları sonucu partiye katılımlar sürüyor. Son olarak Halkçı Parti 17. Dönem Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğlu’nun oğlu, avukat Mehmet Emin Nehrozoğlu, CHP’ye katıldı.
Nehrozoğlu’na rozetini Oğuz Kaan Salıcı taktı. Katılım töreninde, CHP PM üyesi Nevaf Bilek de hazır bulundu.
Mehmet Emin Nehrozoğlu, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüten Kemal Nehrozoğlu’nun yeğeni.
Anka Haber Ajansı