Mehmet Güzelmansur, 6 Şubat’ın ‘Deprem Şehitlerini Anma Günü’ İlan Edilmesi İçin Kanun Teklifi Verdi

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat'ın ‘Deprem Şehitlerini Anma ve Afet Riskleri Farkındalık Günü’ ilan edilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, binlerce kişinin ölümüne, yaralanmasına ve evsiz kalmasına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat gününün, ‘Deprem Şehitlerini Anma ve Afet Riskleri Farkındalık Günü’ ilan edilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Güzelmansur verdiği kanun teklifi ile “6 Şubat Günü’nde her yıl bütün yurtta, kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde, halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile deprem şehitlerinin anılmasının ve afet risklerine karşı farkındalık oluşturacak etkinliklerin düzenlenmesinin amaçlandığını” belirtti.

Güzelmansur’un kanun teklifinin genel gerekçesinde şu tespit ve değerlendirmelere yer verildi:

“DOĞU ANADOLU, KUZEY ANADOLU VE BATI ANADOLU FAY HATLARINDA MEYDANA GELEN DEPREMLERDE, CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA 133 BİNİ AŞKIN İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR”

“Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 20 Şubat 2023 tarihinde ise merkez üssü Hatay’ın Defne ve Samandağ İlçesi olan depremlerde 50 bin 783 insanımız hayatını kaybetmiştir. Binin üstünde insanımızın akıbeti belli değildir, halen kimliği tespit edilmemiş cenazelerimiz bulunmaktadır. Jeopolitik olarak en aktif deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye’de yer alan Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu fay hatlarında meydana gelen depremlerde, Cumhuriyet tarihi boyunca 133 bini aşkın insanımız hayatını kaybetmiştir.

“DEPREMİN YOK EDİCİ SONUÇLARININ KAMUOYU HAFIZASINDA CANLI TUTULMASI AÇISINDAN DA ETKİLİ OLACAKTIR”

Bahsedilen deprem şehitlerinin, belirli bir günde, bütün kurum ve kuruluşların öncülüğünde ve geniş halk kitlelerinin katılımı ile anılması, depremde yakınlarını kaybeden aileler açısından doğru olacağı gibi depremin yok edici sonuçlarının kamuoyu hafızasında canlı tutulması açısından da etkili olacaktır. Ayrıca belirli bir günde, pek çok afet türünün önemli sıklıkta yaşandığı bir coğrafyada bulunan ülkemizde, deprem, heyelan, sel, çığ gibi afetlerin yıkıcı etkilerinin hatırlatıldığı, bu yıkıcı etkileri en aza indirebilmek için genel ve yerel yönetimlerin sorumluluklarının tartışıldığı faaliyetler düzenlenmesinin kamuoyunda oluşturacağı farkındalık sayesinde de afet risklerinin azaltılmasına katkı sağlanacaktır.”

Anka Haber Ajansı