Mehmet Murat Çalık: "Beylikdüzü Kazanımlarından Asla Vazgeçmeyecek, Tam Yol İleri"

Yeniden Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na seçildiği netleşen CHP’li Mehmet Murat Çalık, “Çocukların, gençlerin ve kadınların huzurla yaşayacağı Beylikdüzü’nü inşa edene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin başkanı olmaya devam edeceğim. Beylikdüzü’nü güzel insanlarla birlikte daha güzel bir noktaya taşıyacağız. Beylikdüzü kazanımlarından asla vazgeçmeyecek. Hep daha ileri gideceğiz. Tam yol ileri Beylikdüzü” diye konuştu.

Yeniden Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na seçildiği netleşen CHP’li Mehmet Murat Çalık, “Çocukların, gençlerin ve kadınların huzurla yaşayacağı Beylikdüzü’nü inşa edene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin başkanı olmaya devam edeceğim. Beylikdüzü’nü güzel insanlarla birlikte daha güzel bir noktaya taşıyacağız. Beylikdüzü kazanımlarından asla vazgeçmeyecek. Hep daha ileri gideceğiz. Tam yol ileri Beylikdüzü” diye konuştu.

Başkan Çalık, dün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde netleşen sonuçlara göre yeniden Belediye Başkanlığı’na seçildi. Sabahın ilk saatlerinde oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullanan Bakan Çalık, burada coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Eşi Zehra Çalık ve oğlu Murathan Çalık ile birlikte oy verme işlemini tamamlayan Başkan Çalık, daha sonra ilçedeki okulları ziyaret ederek seçim süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sandıklar kapandıktan sonra CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’nda seçim sonuçlarını takip eden Çalık, netleşen sonuçlara göre Beylikdüzü’nde yeniden Belediye Başkanı seçildi.

Beylikdüzü’nün kazanımlarından vazgeçmeden yoluna devam edeceğini belirten Çalık, şunları söyledi:

“Beylikdüzü’nün büyük ailesinin her bir ferdine çok teşekkür ediyorum. Hepinizin emeklerine sağlık. Bizi yalnız bırakmadığınız için yürekten teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan, izinden ve ışığından asla ayrılmayacağız. Çocukların, gençlerin ve kadınların huzurla yaşayacağı Beylikdüzü’nü inşa edene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin başkanı olmaya devam edeceğim. Beylikdüzü’nü güzel insanlarla birlikte daha güzel bir noktaya taşıyacağız. Beylikdüzü kazanımlarından asla vazgeçmeyecek. Hep daha ileri gideceğiz. Tam yol ileri Beylikdüzü.”

YAŞLI VE ENGELLİ SEÇMENLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ

Oy verme işlemi sırasında vatandaşlara destek veren Beylikdüzü Belediyesi, yaşlı ve engelli seçmenlere, oylarını kullanabilmeleri için ücretsiz ulaşım hizmeti sundu. Evlerinden alınan engelli ve yaş almış vatandaşlar, oylarını kullandıktan sonra tekrar evlerine bırakıldı.

Anka Haber Ajansı