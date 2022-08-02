Melek'i Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, 'bir Anlık Öfkeyle Yaptım' Dedi

Melek'i Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, 'bir Anlık Öfkeyle Yaptım' Dedi

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı, 3 çocuk annesi Melek Yıldırım'ı (28) kalbinden bıçaklayarak öldüren Ramazan Ünal (31) tutuklandı.

Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)- ADANA'nın Sarıçam ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı, 3 çocuk annesi Melek Yıldırım'ı (28) kalbinden bıçaklayarak öldüren Ramazan Ünal (31) tutuklandı. Ünal'ın, polisteki ifadesinde, "Sürekli kocasıyla konuşuyordu. Bu nedenle kıskançlık krizine girdim. Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım" dediği ortaya çıktı.

Olay, 1 Ağustos günü saat 02.00 sıralarında, Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi H.Y.'yi (29) terk eden tekstil işçisi Melek Yıldırım, 3 ay önce Ramazan Ünal ile tanıştı. Yıldırım ile Ünal, kısa süre sonra dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Zaman içinde kıskançlık yaşayan Ünal, sık sık Yıldırım ile tartışıp, kavga etti. Ramazan Ünal, iddiaya göre, 31 Temmuz'da yeniden tartıştığı Melek Yıldırım'ı dövüp, evden ayrıldı. Yıldırım, daha sonra eve dönen Ünal'a kapıyı açmadı. Buna sinirlenen Ünal, alttaki demir şebekelerden 2'nci kattaki evin balkonuna tırmanarak, 2 çocuğu ile uyuyan Yıldırım'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Ünal, daha sonra polisi arayarak Yıldırım'ı öldürdüğünü itiraf etti. İhbarla adrese giden polis ekipleri, Yıldırım'ı kanlar içinde buldu, çocuklarının da annelerinin başında ağladığını gördü. Melek Yıldırım'ın cenazesi, Kozan ilçesinde toprağa berildi.

Saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alınan Ramazan Ünal'ın, ifadesinde, "Sürekli kocasıyla konuşuyordu. Bu nedenle kıskançlık krizine girdim. Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Melek Yıldırım'ın 3 çocuğundan 1'inin halasında, 2'sinin ise dedesinde kaldığı belirtildi. (DHA)

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Melek'i Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, 'bir Anlık Öfkeyle Yaptım' Dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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