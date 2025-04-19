Memleketi Sinop Ayancık'a Yerleşen Vatandaş, Taş Ocaklarındaki Patlatmaların Evini Tahrip Ettiğini Söyledi

İstanbul’dan üç buçuk yıl önce memleketi Sinop Ayancık İstefan köyüne yerleşen Şerafettin Çaylı, taş ocaklarındaki patlatmalar nedeniyle evinin tahrip olduğunu söyledi. Çaylı, "Bu bölgedeki bu taş ocaklarına son verilmesini istiyoruz” dedi. Evde inceleme yapan CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ise "Bu bölge doğa harikası ve Ayancık’ın göz bebeği bir alan. Tarihi eserlerin bulunduğu bir sit alan. Burada çivi bile çakılması denetime tabi tutulması gerekirken dinamitle taş aranmaktadır” dedi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - İstanbul’dan üç buçuk yıl önce memleketi Sinop Ayancık İstefan köyüne taşınan Şerafettin Çaylı, iki taş ocağının arasında kalan evinin taş ocaklarındaki patlatmalar nedeniyle tarhip olduğunu söyledi. CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, Ayancık Çevre Koruma Derneği Başkanı Mukaddem Sarısoy ve vatandaşlar bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

"Benden habersiz benim evime ölçüm yapmaya geldiler"

Şerafettin Çaylı, şöyle konuştu:

"Firma yetkilileri evi yaptıracaklarına dair bana yine sözlerde bulundular ama yapılıp yapılmaz mı o ayrı tartışma konusu. Bu arada firmayla kişisel sorundan ziyade burada sorunlardan en büyüğü Karayolları’nın bu bölgedeki bu taş ocaklarına son vermesini istiyoruz biz. Ama bu evi bu hale getirenler şu andaki işletmesi Fernas’a ait olan taş ocaklarının patlattığı yoğun dinamitlerden sonra bu ev bu hale geldi. Yaklaşık 4 gün önce şöyle bir olay yaşadım ben. Bunlar tekrardan patlatmayı çoğaltmak için izin almak için Çevre Şehircilik memurlarıyla birlikte buraya geldiler. Bana hiçbir şekilde tebliğde bulunulmadı. Haberi ben başkalarından aldım. Bir şekilde evime baskın yaparcasına, benim hiçbir haberim olmadan evimin bahçesine cihazları kurmaya çalışıyorlardı. Ben de geldim ve "neden bana tebliğ edilmedi" dedim. Jandarmaya soruyorum onların haberi yok. Firma yetkililerine soruyorum onların haberi yok. Çevre Şehircilik yetkililerine soruyorum onlardan da bir cevap alamıyorum. Benden habersiz benim evime ölçüm yapmaya geldiler. O gün her zamanki gibi yaptıkları patlatmanın inanın bana yüzde 5’i bile değildi. O kadar düşük seviyede bir patlatma yapıldı ki, çünkü şu sonuç çıkacak; bizim yaptığımız patlatmalar bu eve bir zarar vermiyor diye resmi olarak belgelemeye çalışıyorlar. Çünkü devlet resmi yazıdan anlar. Çevre Şehircilik’ten 4 tane devlet memuru vardı. Valilikte soruşturma açmaya çalışıyoruz ama valilik bu soruşturmayı kapatmaya çalışıyor.”

"Burada çivi bile çakılması denetime tabi tutulması gerekirken dinamitle taş aranmakta"

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya şunları söyledi:

"Biz konudan haberdar olduktan sonra ilçe başkanımız, il genel meclis üyemiz, yönetici arkadaşlarımızla birlikte Çaylıoğlu köyüne geldik. Yapmış olduğumuz gözlemler neticesinde evin ciddi anlamda zarar gördüğü, özellikle iç tarafında ve dış kısımlardan anlaşılacağı üzere net bir zarar konusu. Bu bölge doğa harikası ve Ayancık’ın göz bebeği bir alan. Tarihi eserlerin bulunduğu bir sit alan. Burada çivi bile çakılması denetime tabi tutulması gerekirken dinamitle taş aranmakta. Bu da çevreye, doğaya ve burada bulunan yaşayan köylülere ciddi anlamda zarar vermekte. Birkaç gün evvel ev sahibi Şerafettin Bey’in yapmış olduğu müracaat üzerine gelen Çevre Şehircilik müdürlüğü yetkililerinin yaptığı ölçümlerde de oldukça düşük miktarlı tespit yapıldığı görülmekte. Ancak, bu da yine kullanılan dinamit miktarına oranla bakıldığında karşılaştırması, kıyaslaması ve kamuoyuna açıklanması gereken bir durum. Ölçü aracı olarak kullanılan miktarın ne miktarı olduğunun kamuoyu ile paylaşılması gerekir. Biz bölgede yaşayan köy sakinlerinin de Ayancıklıların da yanında olmaya devam edeceğiz."

"ÇED toplantısını oldu bittiye getirdiler"

Ayancık Çevre Koruma Derneği Başkanı Mukaddem Sarısoy ise şunları söyledi:

"Bu Çaylıoğlu’na taş ocağı yapılmadan önce bu süreçte ÇED almak istemişlerdi. Taş ocağı yapılmasının sebebinde şu vardı. Rusya’da, Moskova’da olimpiyatlar yapılacak. Olimpiyatlarda buradan taş gidecekti. Bu gerekçeyle Ahmet Şahap Ünlü, tarafından burada 2012 yılında taş ocağı yapılmak istendi. Biz o zaman bunu doğru olmadığını belirtmek için toplantıya katılmak istedik ama bu ÇED toplantısı yeterli derecede duyum yapılmadı. İnsanların katılımı sağlanmadı. Dolayısıyla biraz oldubittiye getirdiler. Daha sonra burada en fazla bizim dikkat etmemiz gereken taş ocaklarının buradaki köye yakın olan yaklaşık 500 metre olan bir yerde patlatmayla siz taş ocağı yaparsanız burada hem köylüye hem çevreye zarar verirsiniz. 19 yıl boyunca bu taş ocağı için ÇED raporu aldılar. Aslında ÇED raporu da alamadılar. Çünkü, buraya ÇED raporu olumsuz raporu çıktı. Ama Samsun idari mahkemesi geçici bir kararla o günden bugüne kadar burada patlatma yapılıyor."

"Bizim burası aslında saklı bir cennetti ama bu taş ocaklarıyla birlikte tam bir ayak altı oldu"

TİP Sinop İl Örgütü adına konuşan ve aynı zamanda Şeraffettin Çaylı’nın kuzeni olan Nurhan Çaylı ise şunları söyledi:

"Bu mücadeleye önce çevre ve doğa diye başlamıştık ama yaşam alanlarımız bu şekilde yıkılmaya başladı. Artık canımız tehlikeye düşmeye başladı. Yolculuk yaparken ağır tonajlı kamyonlarla sürekli sanki sırat köprüsünden geçermiş gibi bir durumda karşılaşıyorsunuz. Önünüzden emniyet tedbiri alınmamış yüklü kamyonlar geçiyor. Arkada taksiyle giderken ya üzerimize düşerse endişesiyle yaşıyoruz. Şuan da köyümüzde insanlar olmayabilir gibi görülüyor ama yaz geldiği zaman köyümüzün nüfusu en az 20 katına çıkıyor. Bizim burası aslında saklı bir cennetti. Ama bu taş ocaklarıyla birlikte tam bir ayak altı oldu. Patlatmalarda evlerimiz deprem olmuş hissiyle sallanıyor. Aynı zamanda burası sit alanı. 4 bin yıllık bir tarih var. Arkeologlarımız burada kazılar yapmak istiyor ama izinler verilmiyor. Bundan yaklaşık 13 yıl önce termik santral kurulmak istendi. Aynı bölgede taş ocağı devam ediyor. Termik santrali bir şekilde bertaraf ettik ama bu olayın yine de termik santrale dönüştürülmek üzere gerçekleştiğini düşünüyorum. Umarım dediğimiz olmaz."

Anka Haber Ajansı