Memur Emeklilerinin Aylıklarına Yüzde 25 Artış Yapan Düzenleme Tbmm Genel Kurulu’nda Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, memur emeklilerinin aylıklarında artış öngören düzenleme, muhalefetin en düşük aylığın asgari ücret düzeyinde olması önerisine karşı AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile yüzde 25 olarak kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, memur emeklilerinin aylıklarında artış öngören düzenleme, muhalefetin en düşük aylığın asgari ücret düzeyinde olması önerisine karşı AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile yüzde 25 olarak kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, komisyonda 29 maddeye çıkan, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi halen görüşülüyor.

Teklifin memur emeklilerinin aylık oranlarını düzenleyen ikinci maddesi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Madde ile memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 25 oranında ek zam yapılıyor. Muhalefet bu zam artış oranını yeterli bulmamıştı. Muhalefet en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını önererek, muhalefet şerhinde şunları kaydetti:

“Memur emeklilerinin aylıklarını artıran bu zam miktarı tarafımızca yeterli bulunmamaktadır. Bu konuda söz konusu artış oranının yüzde 34 olarak tespiti ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi konusunda verdiğimiz önergeler kabul görmemiştir.”

Teklife ilişkin görüşme Genel Kurul'da sürüyor.

Anka Haber Ajansı