Menderes Belediye Başkanvekili Özkan, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

Menderes Belediye Başkanvekili Özkan, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Özkan, kurultayda Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığı kazanacağını söyledi.

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Özkan, kurultayda Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığı kazanacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da parti genel merkezinde ziyaret eden Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, belediye çalışmalarıyla ilgili Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi. Özkan, olağan kurultayda Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa seçileceğine inandığını ifade etti.

HİZMETLERİ ANLATTI

Görev süresi boyunca Menderes’te gerçekleştirdiği hizmetler hakkında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu bilgilendiren Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, belediye çalışmalarının yer aldığı bilgilendirme kitapçığını da Kılıçdaroğlu’na takdim etti. Kitapçıkta bugüne kadar ilçeye kazandırılan yatırımlar ve belediye yapısıyla ilgili bilgiler yer aldı.

KILIÇDAROĞLU’NA TEŞEKKÜR

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanvekili Özkan, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'da parti genel merkezimizde ziyaret ederek güzel ilçemiz Menderes'imize yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacağımız hizmetleri anlatıp belediye yapımızla ilgili bilgi aktardık, Menderesli hemşehrilerimizin selamını da ilettik. Bize göstermiş olduğu ilgi ve alaka için Genel Başkanımıza teşekkür ederim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan aldığımız destekle sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Menderes’imize sunmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Kasım ayında gerçekleşecek CHP Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa seçileceğine inandığını da söyleyen Özkan, "Gerçekleşecek olağan kongremizi birlik ve beraberlik içerisinde tamamlayacağız. Kongremizden parti olarak güçlenerek çıkacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da yeniden genel başkanlığa seçileceğine ve onun liderliğinde yerel seçimlerde büyük başarıya imza atacağımıza inancım tam’’ diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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