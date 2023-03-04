Menderes Belediye Başkanvekili Özkan'dan Depremzedelere Ziyaret

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları, CHP Menderes İlçe Başkanı ve yöneticileri ile ilçedeki depremzedeleri ziyaret etti.

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları, CHP Menderes İlçe Başkanı ve yöneticileri ile ilçedeki depremzedeleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesinden ayrılarak Menderes'e gelen depremzede yurttaşların sayısı 4 bini geçti. Menderes Belediyesi, ilçede ağırlanan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere pek çok alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan da ilçedeki depremzede yurttaşlarla sık sık bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinliyor. Özkan, en son CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları, CHP Menderes İlçe Başkanı ve yöneticileri ile birlikte depremzede yurttaşları ziyaret etti.

Başkanvekili Özkan, “İlk günkü istek ve arzu ile depremzedeli vatandaşlarımızın yanında ve yakın temastayız. Depremzede vatandaşlarımız için gerekli tüm ihtiyaçlar en hızlı şekilde kendilerine ulaştırılıyor ve anında istek ve taleplerini değerlendiriyoruz” dedi.

Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Bayır ise depremzede yurttaşlara ellerinden gelen tüm yardım ve desteği sağladıklarını ve bu süreçte belediyelerle ortaklaşa ve koordineli hareket ettiklerini söyledi.

Anka Haber Ajansı