Menderes'te Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın Korkuttu

Menderes'te Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın Korkuttu

İZMİR'in Menderes ilçesindeki turistik Gümüldür Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın noktadaki ağaçlık alanda yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesindeki turistik Gümüldür Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın noktadaki ağaçlık alanda yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında turistik Gümüldür Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki ağaçlık alanda çıktı. Ağaçlık alanda çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye gelen Menderes Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölgede paniğe neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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Menderes'te Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın Korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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