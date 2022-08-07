Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivanlığı Fatih Atlı Kazandı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, 28'incisi düzenlenen Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, başpehlivanlığı finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Fatih Atlı kazandı.

​Kavaklıdere Belediye Başkanlığı'nca Yerküpe Yaylası'nda farklı kategorilerde düzenlenen güreşlere 26'sı başpehlivan 274 güreşçi katıldı. Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir burada yaptığı konuşmada, ata sporu güreşe destek vermek ve yaşatmak için mücadele ettiklerini ifade etti. Konuşmaların ardından pehlivanlar, karşılaşmalar sırasında etkili olan sağanak altında güreşti. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı etkinlikle başpehlivanlığı finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Fatih Atlı kazandı. Öte yandan, güreş ağalığını 200 bin liraya iş insanı Sezer Tomay aldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı