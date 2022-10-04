Merada Kurtlar Sürüye Saldırdı; 28 Koyun Öldü

Hakan SARI/ÖZALP(Van), (DHA)-VAN'ın Özalp İlçesi kırsal Yukarı Dönerdere Mahallesi'nde kurtların sürüye saldırısında 28 koyun öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Dönerdere Mahallesi'ne yakın merada meydana geldi. Merada otlayan ve dönüş hazırlığı yapan Ayhan, İlhan ve Erhan Özbek kardeşlere ait sürüye kurtlar saldırdı. Saldırıda 28 koyun ölürken, bazı koyunlar da yaralandı. Çobanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sürü sahipleri korkup kaçan koyunları bir araya toplayıp mahalleye dönerken, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri bölgede inceleme yapacak. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı