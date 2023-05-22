Meral Akşener: “28 Mayıs’ta Tüm Umutları Yeniden Canlandıracağız”

Meral Akşener: “28 Mayıs’ta Tüm Umutları Yeniden Canlandıracağız”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugün Ümraniye’de evleri ziyaret ettik. Milletimizin her derdini tek tek dinleyecek, her hüznü birer birer dağıtacağız. 28 Mayıs’ta tüm umutları yeniden canlandıracağız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugün Ümraniye’de evleri ziyaret ettik. Milletimizin her derdini tek tek dinleyecek, her hüznü birer birer dağıtacağız. 28 Mayıs’ta tüm umutları yeniden canlandıracağız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için İstanbul’da ziyaretlerine devam ediyor. Akşener, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin fotoğrafları Twitter hesabında paylaştı. Akşener, paylaşımına şu notu düştü:

“Bugün Ümraniye’de evleri ziyaret ettik. Milletimizin her derdini tek tek dinleyecek, her hüznü birer birer dağıtacağız. 28 Mayıs’ta tüm umutları yeniden canlandıracağız.”

Anka Haber Ajansı

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