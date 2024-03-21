Meral Akşener: “Adaylarımız Asla Sizlere İhanet Etmeyecek, Hizmetin De En İyisini Yapacak”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Söke’de iftar programında partisinin Aydın adaylarına oy istedi, “Biliyorum ki asla sizlere ihanet etmeyecektir, hizmetin de en iyisini yapacaktır. Hep beraber arkadaşlarımıza kefiliz dolayısıyla onları size emanet ediyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Söke’de iftar programında partisinin Aydın adaylarına oy istedi, “Biliyorum ki asla sizlere ihanet etmeyecektir, hizmetin de en iyisini yapacaktır. Hep beraber arkadaşlarımıza kefiliz dolayısıyla onları size emanet ediyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın Söke’de iftar programına katıldı. Burada konuşan Akşener, partisinin belediye başkan adaylarına oy isteyerek özetle şunları söyledi:

“Sizin sesinizin duyulduğu siyaset anlayışını bu ülkeye yeniden inşa etmek amaçlı yola çıktık. O kadar çok yanlışlıkla, tehditle, hakaretle karşılaştık ama yılmadınız, yılmadık. Karşınızda duran bu kişi 2010 yılından beri yapılan yanlışlıkların Türkiye’ye mal olacağı faturayı gördüğü için engel olmaya çalıştı. Şu anda öyle bir sistemle yönetiliyoruz ki milletvekillerinin kıymeti harbiyesi yok. İktidar milletvekillerinin de kıymeti harbiyesi yok.

“ADAYLARIMIZ ASLA SİZLERE İHANET ETMEYECEK, HİZMETİN DE EN İYİSİNİ YAPACAK”

Bir seçime gidiyoruz, bu seçim bir yerel seçim. Rekabetin sizin talepleriniz üzerinden yapıldığı bir seçim ama maalesef gene bu seçim oculuk buculuk üzerinden gidiyor. Ama biz İYİ Parti olarak hizmetlerimizle, sizlerin dertlerine çözüm üretmemizle… Arkadaşlarımız birinci dereceden konularının uzmanı, devlet, belediye tecrübesi olan, insan kayırmayan ve israf etmeyen arkadaşlarımız belediye başkan adaylarımız. Siz oculara buculara bakmadan size doğru hizmet edecek, sizin dertlerinize çare getirebilecek bir arkadaşımızı Söke’de aday gösterdik, kendisini seçmenizi rica ediyorum. Çünkü biliyorum ki asla sizlere ihanet etmeyecektir, hizmetin de en iyisini yapacaktır. Hep beraber arkadaşlarımıza kefiliz dolayısıyla onları size emanet ediyorum.

“NEVRUZ; TÜRK’ÜN BAYRAMIDIR”

Bugün Nevruz, Nevruz Bayramı’mız kutlu olsun. Türk’ün bayramı… Çok enteresan bu ülkede her şey kavga konusu, Nevruz kavga konusu, bir taraf Nevruz bir taraf Nevroz. Biz ne ara bu kadar ayrıldık ayrıştık. Nevruz; Türk’ün bayramıdır, yeni gün demektir, Ankara’dır, İstanbul’dur, Kırım’dır, Yunus Emre’dir, Mevlana’dır.”

Akşener, konuşmasının ardından partisinin adayları ve milletvekilleriyle Nevruz kutlamaları kapsamında demir dövdü. Ardından, Söke’li çocuklar Akşener’e pamuk çiçeği sundu, bir şair de Akşener’e yazdığı şiiri hediye etti.

Anka Haber Ajansı