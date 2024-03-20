Meral Akşener Ahlat’ta: “Emeklinin Et Alması, Peynir Alması Mümkün Değil”

Meral Akşener Ahlat’ta: “Emeklinin Et Alması, Peynir Alması Mümkün Değil”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın emeklilere yönelik politikasına tepki gösterdi. Akşener, “Emeklinin et alması, peynir alması mümkün değil” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın emeklilere yönelik politikasına tepki gösterdi. Akşener, "'Emeklinin et alması, peynir alması mümkün değil'" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen teşkilat toplantısında konuştu.

''10 bin lira maaş alan bir emeklinin et alması, peynir alması mümkün değil'" diyen Akşener, emeklilere bayram ikramiyesi olarak 7 bin lira verilmesini, emekli maaşlarına 11 bin lira seyyanen zam yapılmasını ve en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çekilmesini istedi.

Ahlat Belediye Başkan Adayı Mümtaz Çoban için oy isteyen Meral Akşener, daha sonra belediyeyi ziyaret etti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Btp Genel Başkanı Baş’tan Erdoğan’a: Hakikat, Sizin İsrail İle Ticarete Devam Etmeniz”
Btp Genel Başkanı Baş’tan Erdoğan’a: Hakikat, Sizin İsrail İle Ticarete Devam Etmeniz”
Yankı Bağcıoğlu, Esas Expo 2024 Savunma Sanayi Ve Teknoloji Fuarı'nı Ziyaret Etti: "Gerçekten Gurur Duyduk"
Yankı Bağcıoğlu, Esas Expo 2024 Savunma Sanayi Ve Teknoloji Fuarı'nı Ziyaret Etti: "Gerçekten Gurur Duyduk"
Erdoğan Burdur’da: “Sizlerden Biraz Daha Sabır, Biraz Daha Dayanışma Bekliyorum”
Erdoğan Burdur’da: “Sizlerden Biraz Daha Sabır, Biraz Daha Dayanışma Bekliyorum”
Özgür Özel: "Seninle Kavgayı Emekliler İçin Vereceğim"
Özgür Özel: "Seninle Kavgayı Emekliler İçin Vereceğim"
Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Altay: "İnsanların Yüzde 60’ı Bizden Nakit Para İstiyor"
Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Altay: "İnsanların Yüzde 60’ı Bizden Nakit Para İstiyor"
Erdoğan, Isparta'da: "10 Gün Sonra Sandıklarda Gelin Bunları Demokratik Şekilde Gömelim"
Erdoğan, Isparta'da: "10 Gün Sonra Sandıklarda Gelin Bunları Demokratik Şekilde Gömelim"
Chp’li Ednan Arslan: “Nasıl Hatay'da Tehdit Dili Kullandıysalar İzmir'de De Aynı Dili Kullanıyorlar"
Chp’li Ednan Arslan: “Nasıl Hatay'da Tehdit Dili Kullandıysalar İzmir'de De Aynı Dili Kullanıyorlar"