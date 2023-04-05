Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İle Görüştü

Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İle Görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Akşener ve Yavaş'ın görüşmesine İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun de eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
İmamoğlu’ndan Akşener'e Destek: "Milletin Sesini Hiç Kimse Sustaramaz"
İmamoğlu’ndan Akşener'e Destek: "Milletin Sesini Hiç Kimse Sustaramaz"
Mansur Yavaş’tan Akşener’e Destek: “Hilalle Yıldız Hiç Ayrıldı Mı? Milletin Sesi Hiç Susmayacak”
Mansur Yavaş’tan Akşener’e Destek: “Hilalle Yıldız Hiç Ayrıldı Mı? Milletin Sesi Hiç Susmayacak”
Akşener, Sinan Ateş’in Eşi Ayşe Ateş İle Görüştü
Akşener, Sinan Ateş’in Eşi Ayşe Ateş İle Görüştü
Chp’li Tanrıkulu: Çoklu Baroyu Kaldıracağız
Chp’li Tanrıkulu: Çoklu Baroyu Kaldıracağız
Chp Hatay Milletvekili Şahin’den Tepebaşı Belediyesi'nin Misafir Ettiği Depremzedelere Ziyaret
Chp Hatay Milletvekili Şahin’den Tepebaşı Belediyesi'nin Misafir Ettiği Depremzedelere Ziyaret
Tepebaşı Belediye Başkanı Başkan Ataç: “Kılıçdaroğlu’nu Açık Ara Cumhurbaşkanı Yapacağımıza İnancım Tam”
Tepebaşı Belediye Başkanı Başkan Ataç: “Kılıçdaroğlu’nu Açık Ara Cumhurbaşkanı Yapacağımıza İnancım Tam”
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: “15 Mayıs’ta Türkiye Hak Ettiği Cumhurbaşkanına Kavuşacak”
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: “15 Mayıs’ta Türkiye Hak Ettiği Cumhurbaşkanına Kavuşacak”