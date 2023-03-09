Meral Akşener, Ankara’da Kalan Depremzedeleri Ziyaret Etti

Meral Akşener, Ankara’da Kalan Depremzedeleri Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Araplar Aile Yaşam Merkezi’nde kalan depremzedeleri ziyaret etti. Akşener, depremzede çocuklarla sohbet edip onlarla oyun oynadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Araplar Aile Yaşam Merkezi’nde kalan depremzedeleri ziyaret etti. Akşener, depremzede çocuklarla sohbet edip onlarla oyun oynadı.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası evlerini terk ederek Ankara’ya gelen depremzedelerin bir kısmı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Arap Aile Yaşam Merkezi’nde kalıyor. Merkezde kalan yaklaşık 2 bin 700 depremzedenin ihtiyaçları Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Arap Aile Yaşam Merkezi’ne giderek burada kalan depremzedeleri ziyaret etti. Akşener, önce depremzedelerin sorunlarını dinledi, daha sonra depremzede çocuklarla sohbet etti ve onlarla oyun oynadı. Bir çocuğun doğum gününü hatırlatması üzerine Akşener, çocuklara toplu bir doğum günü kutlaması yapmaya söz verdi.

Bu arada, Meral Akşener’in deprem bölgesine ziyaretleri de devam edecek. Akşener, cumartesi günü Hatay'da, pazar günü Kahramanmaraş'ta ve pazartesi günü de Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelecek.

Anka Haber Ajansı

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