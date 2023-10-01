Meral Akşener, Bakan Yerlikaya İle Görüştü Saldırı Hakkında Bilgi Aldı

Meral Akşener, Bakan Yerlikaya İle Görüştü Saldırı Hakkında Bilgi Aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüştü, sabah saatlerinde yapılan terör saldırısına ilişkin bilgi aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüştü, sabah saatlerinde yapılan terör saldırısına ilişkin bilgi aldı.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü nizamiye girişi önünde bugün sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olayın hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüştü. Yaralı polislere geçmiş olsun dileklerini ileten Akşener, Bakan Yerlikaya’dan saldırıya ilişkin detaylı bilgi aldı.

Anka Haber Ajansı

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