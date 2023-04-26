Meral Akşener: “Bu Ucube Sistemin Başındaki Recep Bey De 14 Mayıs Akşamı Emekli Olacak”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Keçiören’deki seçim koordinasyon merkezinin açılış töreninde; “Savaşa gitmiyoruz, bayram gibi seçime gidiyoruz. Kim daha iyisini yapıyorsa ona oy verilecek bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Doktorlarımıza 'giderlerse gitsinler' diyen, sağ elinden Hizbullah; Gaffar Okkan’ın katilleri, sol elinde PKK hem Kürt çocuklarının hem Türk çocuklarının katillerinin eli bulunan bu ucube sistemin başındaki Recep Bey de 14 Mayıs akşamı emekli olacak. Sizden bütün mill

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Keçiören’deki seçim koordinasyon merkezinin açılış töreninde; “Savaşa gitmiyoruz, bayram gibi seçime gidiyoruz. Kim daha iyisini yapıyorsa ona oy verilecek bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Doktorlarımıza "giderlerse gitsinler" diyen, sağ elinden Hizbullah; Gaffar Okkan’ın katilleri, sol elinde PKK hem Kürt çocuklarının hem Türk çocuklarının katillerinin eli bulunan bu ucube sistemin başındaki Recep Bey de 14 Mayıs akşamı emekli olacak. Sizden bütün milletimizden şunu istemenizi rica ediyorum; 2 tane oy kullanacaklar birisi Kemal’e, bir diğeri de İYİ Parti’ye yani Meral’e. İnşallah bunda başarılı olacağız. Bugün burada gördüğüm bu başarının ufukta göründüğü şeklinde” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Keçiören'de partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılış törenine katıldı. Açılış için toplanan partililere hitap eden Akşener, partisinin Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi için yurttaşlardan "Sizden bütün milletimizden şunu istemenizi rica ediyorum; 2 tane oy kullanacaklar birisi Kemal’e, bir diğeri de İYİ Parti’ye yani Meral’e" diyerek oy istedi.

“14 MAYIS’TA HEM BU UCUBE SİSTEMDEN KURTULACAĞIZ HEM DE İYİ PARTİMİZİ BİRİNCİ PARTİ OLARAK O SANDIKTAN ÇIKARACAĞIZ”

Akşener’in konuşması sırasında partililer sık sık “Meral Başbakan” sloganları attı. Akşener şunları söyledi:

“Bir geldim seçim bürosu açılışını geçmiş yarı miting gibiyiz. Biz zaten bu işi almışız. Benim sizden istediğim bir şey var; ben hepimizin çalışması, helal oylarınızla partimiz birinci parti olmadan başbakan olamam. Başkaları gibi abidik gubudik işlere girişemeyeceğim için birileri gibi garip pazarlıklar yapamayacağım için, bir elimde Hizbullah bir elimde PKK olmadığı için, partimiz birinci olduğu zaman başbakan olacağım demektir. 14 Mayıs’ta hem bu ucube sistemden kurtulacağız hem de İYİ Partimizi birinci parti olarak o sandıktan çıkaracağız.

“BİZİM CESARETİMİZDEN, DÜRÜSTLÜĞÜMÜZDEN KORKUYORLAR”

Şu ana kadar Ankara ve İstanbul’da günlük yaptıklarımız hariç 18 yerleşim yerine gitmişim oralarda gördüğüm manzara İYİ Partimizin seçmenimizin nezdinde tuttuğu ve sizlerin gayretiyle birinci parti sandıktan çıkacağı şeklinde, biz bunu hak ediyoruz. İYİ Parti kurulmamış olsaydı, neyi umut ediyor olacaktık? Bir şeyi değiştirdik Türkiye’de her şeyi değiştirdik. Neleri aştık? Onun için ben buna cesurlar hareketi diyorum. Çocuklarınızın rızkını verdiniz, geleceğini, işlerinizi tehlikeye attınız ama direndiniz, irade koydunuz. Bu ülkenin sigortası olan İYİ Partimizi milletimizin teveccühü ile birinci parti yapacağız. Biz bunu hak ettik. Kurulduğumuz günden beri suçlanıyoruz. Aynı anda hem FETÖ’cü oldum hem kafir oldum hem faili meçhulcü oldum hem PKK’lı oldum. Oldum mu oldum. Niçin hep bize yapıldı bunlar? Çünkü bizim cesaretimizden, bizim samimiyetimizden, çünkü bizim dürüstlüğümüzden korkuyorlar.

“SEÇMEN MİLLETİMİZ VELİNİMET OLDUĞUNU ANLAYACAK”

Biz harama el uzatmayan kul hakkına girmeyen insanlarız. 31 Mart seçimine giderken biz teklif ettik CHP’ye ve birlikte gittik. Birlikten Ankara ve İstanbul doğdu, her ikisi kalpleri sıktı, o iki şehir ciğerleri söktü. İYİ Partililer, biz övünmeliyiz, gurur duymalıyız; Mansur Yavaş’ın seçiminin organizatörü biziz. Bu seçimlerin birlikte olmasını sağlayan biziz. Aynı şey İstanbul için geçerli. 14 Mayıs’ta sandığa gidilecek, hepimiz o kadar çok çalışacağız ki İYİ Parti milletimizin teveccühü ile birinci çıkacak. Sonra bu ucube sistem ortadan kalacak. Bir ay içinde 100 bin öğretmen tayin olacak. KPSS mağdurlarının mağduriyeti giderilecek. EYT’lilerdeki, 3600’deki haksızlık giderilecek. Bu torpil sistemindeki baş rol oynayan mülakat sistemi ortadan kalkacak, 21 senedir iktidarlar yeni akıllarına geldi. Seçmen milletimiz velinimet olduğunu anlayacak.

“BU UCUBE SİSTEMİN BAŞINDAKİ RECEP BEY DE 14 MAYIS AKŞAMI EMEKLİ OLACAK”

Savaşa gitmiyoruz, bayram gibi seçime gidiyoruz. Kim daha iyisini yapıyorsa ona oy verilecek bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Doktorlarımıza giderlerse gitsinler diyen, sağ elinden Hizbullah; Gaffar Okkan’ın katilleri, sol elinde PKK hem Kürt çocuklarının hem Türk çocuklarının katillerinin eli bulunan bu ucube sistemin başındaki Recep Bey de 14 Mayıs akşamı emekli olacak. Sizden bütün milletimizden şunu istemenizi rica ediyorum; 2 tane oy kullanacaklar birisi Kemal’e, bir diğeri de İYİ Parti’ye yani Meral’e. İnşallah bunda başarılı olacağız. Bugün burada gördüğüm bu başarının ufukta göründüğü şeklinde.”

Ardından İYİ Parti’nin Keçiören’deki seçim koordinasyon merkezi, yapılan duadan sonra kurdele kesilerek açıldı.

Anka Haber Ajansı