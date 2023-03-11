Meral Akşener: “Bu Zor Günleri Hep Birlikte Aşacağız”

Meral Akşener: “Bu Zor Günleri Hep Birlikte Aşacağız”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hatay İskenderun'daki Sahra Hastanemizde tedavi olan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yaralarımızın hızla sarılması için hiç durmadan çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hatay İskenderun'daki Sahra Hastanemizde tedavi olan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yaralarımızın hızla sarılması için hiç durmadan çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’ı ziyaret etti. Akşener ve İmamoğlu, İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı, depremzedeler ile bir araya geldi.

Akşener, söz konusu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

“Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hatay İskenderun'daki Sahra Hastanemizde tedavi olan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yaralarımızın hızla sarılması için hiç durmadan çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız”

Anka Haber Ajansı

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