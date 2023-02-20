Meral Akşener, Diyarbakır’da Depremzedeleri Ziyaret Etti

Meral Akşener, Diyarbakır’da Depremzedeleri Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Bakanı Meral Akşener, Diyarbakır’da depremde hayatını kaybeden Zülfü Bulut ve Sakine Bulut'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Bakanı Meral Akşener, Diyarbakır’da depremde hayatını kaybeden Zülfü Bulut ve Sakine Bulut'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Meral Akşener, bugün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti. Akşener, depremde hayatını kaybeden Zülfü Bulut ve Sakine Bulut'un ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Akşener, depremzede çocukların eğitim durumları hakkında bilgi alarak, “Ekonomik durumu iyi olan yerlerin akranlarıyla aynı şehrin, aynı apartmanın içinde bile, ekonomik durumu kötü olan ailelerin çocuklarıyla rekabet ortadan kalktı” dedi. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlar için depremzedelerle birlikte dua okuyan Akşener, “Allah bu acıları bir daha göstermesin” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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