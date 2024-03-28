Meral Akşener: “Düşman Kuvvet Olmaktan Bıktık, Oy İstiyorum”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Gölbaşı’nda ziyaret ettiği esnaftan 31 Mart’ta oy istedi. Esnafın “inşallah” demesi üzerine Akşener, “İnşallah dedi bu önemli, hayırlısıyla denildiğinde bir kol boyu mesafe oluyor, öğrendik artık. Yeni bir değişikliğe ihtiyaç var, sizi kim ikna edebilirse o oyunu alsın, düşman kuvvet olmaktan bıktık, oy istiyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Gölbaşı’nda ziyaret ettiği esnaftan 31 Mart’ta oy istedi. Esnafın “inşallah” demesi üzerine Akşener, “İnşallah dedi bu önemli, hayırlısıyla denildiğinde bir kol boyu mesafe oluyor, öğrendik artık. Yeni bir değişikliğe ihtiyaç var, sizi kim ikna edebilirse o oyunu alsın, düşman kuvvet olmaktan bıktık, oy istiyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Gölbaşı’nda esnafı ziyaret etti. Akşener’e partisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Gölbaşı Belediye Başkanı adayı Fehmi Kandemir de eşlik etti. Akşener, girdiği dükkanlarda esnaftan Yıldırım ve Kandemir için oy istedi.

''HERKESİN GÖNLÜNDE BİR ASLAN YATAR”

Ziyaret ettiği giyim mağazasında geçen 3 yıl boyunca esnaf gezdiğini ama bu süre boyunca ne kendi partisini övdüğünü ne de başka partiyi partiyi yerdiğini anlatan Akşener, “Sadece sizi konuştuk, sesinizi duyurmaya çalıştım ama şimdi seçim, geldik oy istemeye” dedi. Partinin başkan adaylarını beğendiğini, takdir ettiğini ifade eden esnaf da “Herkesin gönlünde bir aslan yatar, Allah utandırmasın” diye konuştu.

Dükkan çıkışında tekerlekli sandalyede olan engelli bir yurttaşla konuşan Akşener, ona bakan eşinin engelli bakım maaşı alıp almadığını sordu. “Hayır” yanıtını alan Akşener, ne kadar emekli maaşı aldığını sordu. Akşener, “5 bin 300, malulen” diyen vatandaşa, “O yetmez” deyip engelli bakım maaşı alması konusunda yardımcı olmak için iletişim bilgilerini aldı.

Ardından girdiği züccaciye dükkanında adayları için oy istediği esnafın “İnşallah” demesi üzerine Akşener, “İnşallah dedi bu önemli, hayırlısıyla denildiğinde bir kol boyu mesafe oluyor, öğrendik artık. Yeni bir değişikliğe ihtiyaç var, sizi kim ikna edebilirse o oyunu alsın, düşman kuvvet olmaktan bıktık, oy istiyorum” ifadelerini kullandı.

''İŞLERİMİZ ŞU ARA DURGUN PEK MEMNUN DEĞİLİZ”

Akşener, bir giyim dükkanında esnafa işlerin nasıl olduğunu sordu. Esnaf, “İşlerimiz şu ara durgun pek memnun değiliz” dedi. Esnaf, bir eşarbı geçen yıl 35 liraya alırken, bu sene 65 liraya aldığını anlattı. Akşener de esnafa destek olmak amacıyla bir eşarp satın aldı. Esnaf, hediye etmek isteyince de Akşener, “Hayır, param girecek ki siftah gibi olsun. Bu kız emekli paramla ödeyecek dedi” diye konuştu.

Bir takı dükkanına giren Akşener, esnafa, “Genel başkan olarak bu dükkana giren ben kaçıncıyım” diye sordu. Dükkana giren ilk genel başkan olduğunu öğrenince “O zaman bir ayrıcalığım olsun yani” karşılığını veren Akşener, adayları için oy talebini yineledi.

''VERİN OYUNUZU GEREĞİNİ YAPAYIM”

Su artıma cihazı dükkanına giren Akşener, burada esnafa kaç kişiyi istihdam ettiğini sordu. 30-40 kişiyi çalıştırdığını söyleyen esnafa Akşener, “Nasıl bir işsizlik var biliyor musunuz, Allah bin kere razı olsun” dedi. Akşener’in adaylarına oy istemesi üzerine esnaf, “İnşallah, Gölbaşı’nda da Lütfü Başkanımın sayesinde bayağı bir hareket oldu iyi yerlerde görmek isteriz” dedi, Akşener, “İnşallah verin oyunuzu gereğini yapayım ben de” cevabını verdi.

Anka Haber Ajansı