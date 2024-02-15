Meral Akşener Efeler’de Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ile birlikte Aydın'da Efeler Belediyesi Kuvayı Milliye Evi Müzesi'nin açılışına katıldı. Fatih Atay’ın yaptığı çalışmaları tebrik eden Akşener, " Allah rızası için bu dönemi iyi kullanın. Her yerde iyi kullanın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katılan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ile birlikte Aydın'da Efeler Belediyesi Kuvayı Milliye Evi Müzesi'nin açılışına katıldı. İYİ Partili Fatih Atay’ın yaptığı çalışmaları tebrik eden Akşener konuşmasında şunları söyledi:

“ÇALMAZSANIZ, ANLATIP ANLATIP BİTİREMEDİĞİMİZ HİZMETLER ORTAYA ÇIKAR”

“Sosyal belediyecilik dediğiniz budur. Eğer çalmazsanız, çaldırmazsanız, yandaş korumazsanız, yandaşlara hizmet etmek yerine vatandaşınıza, milletinize, size oy verene hizmet ederseniz işte anlatıp anlatıp bir türlü bitiremediğimiz hizmetler ortaya çıkar. Türkiye öyle bir dönemden geçiyor ki bu dönemde sizlerin iradesi, çalışanın yanında durma iradesi, hizmet edenin yanında durma iradesi Türkiye’ gerçekten Efeler’den başlayarak; Türkiye’nin her yerinde milletimizin, insanımızın, seçmenimizin veli nimet. Onun yerine şu’culuk, bu’culuk yaparak, ‘Sen şu’cusun, ben bu’cuyum’ diyerek iki yumruk arasında yumruk yiye yiye kendini düşünemez hala getirilen seçmenin tam tersine ‘Hadi bakalım ağalar hizmetiniz nedir?’,’Bugüne kadar ne yaptınız? Bundan sonra ne yaptınız?’,’Benim vergimle ne yağıyorsunuz?’ sorusunun sorulduğu, seçilen şahsın ister milletvekili, ister belediye başkanı olsun sizin vergilerinizi nasıl kullandığını hesap olarak sormanız gereken, bunu da sormamanız için herkesin elinden geleni yaptığı bir dönemde biz yerel seçimlere gidiyoruz.

“YEREL SEÇİMLER DÜĞÜNDÜR”

Bakın bu kardeşiniz... Tayyip Erdoğan’a benzedi ha... ‘Bu kardeşiniz’ dedim ya... (Gülerek) Yüzüğümü de çıkarayım mı? ‘Bu fakir de’ diyeyim tam olsun... Ya da başka bir şey söyleyeyim, ya da söylemeyeyim. Anlatmaya çalıştığım şey şu; Aslında yerel seçimler düğündür. Genel seçimler de elbette seçmenin düğünüdür ama yerel seçimler bildiğinizi seçmenin talep edeni hazır olda tutan bir dönemdir. Sizin hesap sorduğunuz, size hesap verilen bir dönemdir. Allah rızası için bu dönemi iyi kullanın. Her yerde iyi kullanın. Efeler’de sizin huzurunuzda Türkiye’ye sesleniyorum. Bol bol laf yapıp, cebellezi yapanlara hesap sorun. Böyle hizmet edenlere, bir kuruşu heba etmeyip, Efeler’de yaşayan her bir kardeşine ulaşmaya çalışan belediye başkanlarımızı da ödüllendirin, yeniden başkan seçin. Kimseye mecbur etmeyin. Başka başka insanlarla el sıkışmak zorunda bırakmayın. Başka başka siyasi partilerle el sıkışıp, ne idiği belirsiz durumların oluşmasına müsaade etmeyin. İYİ Parti’ye bu taraf da vuruyor, bu taraf da... Sizin iradenize, sizin ferasetinize güvenerek tek başımıza hür ve müstakil olarak seçime gitme kararı aldık. Vay efendim neden karar alırsın? Sen bunlara kaybettirip, bunlara kazandıracak mısın?... Niye öyle olsun? Fatih Atay Başkanımız bir irade gösterdi ve tek başına İYİ Parti’den tekrar aday oldu. Böyle bir durumda bana değil, size güvendi."

Anka Haber Ajansı