Meral Akşener, İyi Parti Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri Ve Başdanışmanları İle Bir Araya Geldi

Meral Akşener, İyi Parti Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri Ve Başdanışmanları İle Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve başdanışmanları ile genel merkez ek binasında bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve başdanışmanları ile genel merkez ek binasında bir araya geldi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve Genel Başkan başdanışmanları, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında partinin Genel Merkez ek binasında toplandı. Parti’den toplantı görüntüleri paylaşıldı.

Anka Haber Ajansı

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